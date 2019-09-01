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Son dakika haberi: 'ın yeni transferi , İstanbul'da

Son dakika haberi... 'ın, transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Kolombiyalı forvet 'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Kolombiyalı yıldızın, geçeceği sağlık kontrollerinin ardından kendini resmen Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 20:50
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Falcao'yı binlerce Galatasaray taraftarı havalimanında karşıladı. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen yıldız oyuncunun, sağlık kontrolünden geçerek kendisini resmen Galatasaray'ın oyuncusu yapacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İşte İstanbul'a iniş yapan Falcao'nun ilk görüntüleri:

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'da
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