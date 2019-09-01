Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Falcao'yı binlerce Galatasaray taraftarı havalimanında karşıladı. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen yıldız oyuncunun, sağlık kontrolünden geçerek kendisini resmen Galatasaray'ın oyuncusu yapacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İşte İstanbul'a iniş yapan Falcao'nun ilk görüntüleri:

İşte İstanbul'a gelen Radamel Falcao'dan ilk görüntüler pic.twitter.com/IEbJrbgKOL — Sabah Spor (@sabahspor1) September 1, 2019