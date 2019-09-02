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'dan önemli fedakarlık

ekibi 'de forma giyen , kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 10:55
Arda Turan'dan önemli fedakarlık

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

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