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, 'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 18:37
Berkay Özcan, Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde üst yönetici Mustafa Eröğüt yer aldı." ifadeleri kullanıldı.


Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan video da yayınladı.

Furkan Soyalp kiralık gitti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp'in 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Soyalp, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Berkay Özcan, Başakşehir'de
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