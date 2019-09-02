Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Sporting'den Malili kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Sporting, satın alma bedelinin 5 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

Portekiz ekibinin 2018'in Ağustos ayında Club Brugge'den 4,5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Malili kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 45 maçta göre almış ve 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.