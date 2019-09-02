Mossoro Göztepe'de!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.

Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.

Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

SIRA NAPOLEONİ'DE

Başakşehir'den Soner Aydoğdu ve Mossoro'nun transferini bitiren İzmir ekibi aynı takımdan İtalyan golcü Stefano Napoleoni'yi de kente getirdi. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun akşam saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.