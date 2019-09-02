Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Seleznyov, Bursaspor'a transfer oluyor

Seleznyov, 'a oluyor

, son olarak Malaga forması giyen tecrübeli forvet 'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:30
Seleznyov, Bursaspor'a transfer oluyor
Bursaspor yönetimi, transfer tahtasının açılmasının ardından gol yollarında etkili isimleri kadrosunu katabilmek için harekete geçti. Bu bağlamda bir dönem Karabükspor ve Akhisarspor formaları da giyen 34 yaşındaki Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile iletişime geçen yönetim, oyuncunun menajerleri ile anlaşma sağladı. Başarılı futbolcu da aradaki ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından yeşil-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti. Gün içinde Seleznyov'la resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Seleznyov, Bursaspor'a transfer oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN