Şenol Güneş: "Yabancı sayısını belli bir çizgiye getirmek lazım"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun takımlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlara başarılar, Süper Lig'in de iyi geçmesini diliyorum. Avrupa'da forma giyen oyuncularımıza da başarılar. Futbol dışında Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi, başarılar diliyorum. Aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki basketbol takımımıza da başarılar diliyorum. Sporun ve sanatın, toplumun nefes alma alanı olduğunu biliyoruz ve bizden çok şey beklendiğini daha da fazla hissediyorum. A Milli Takım olarak 4 maçı geride bıraktık ve Andorra maçıyla yarısını tamamlayacağız. Yeniden bir yarışa başlayabilmek için ayrı bir heyecanımız var. Andorra ve Moldova maçıyla başlayan serüven, ekim ve kasım aylarındaki maçlarla devam edecek. Önümüzdeki maçlardan en iyi sonuçları alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Her maç önemli. Kazanılması gerekir. Anadolu'da başlayan yürüyüşümüz İstanbul'da devam edecek. Konya ve Eskişehir'deki taraftarımızın artarak İstanbul'da olacağını bekliyorum. Herkesi kırmızı-beyaz formayla tribüne bekliyoruz. Herkesin takımlarının yanında kırmızı-beyaz formalarla, samimi duygularla oyuncularla sahada bütünleşmesini bekliyorum. Dünyaya, oynanan futbolun ne kadar saygı duyulduğunu bir kez daha gösterelim" ifadelerini kullandı.