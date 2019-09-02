Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

2002 yılından bu yana futbol hayatını Fenerbahçe forması altında sürdüren 37 yaşındaki Volkan Demirel, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Volkan Demirel'in Fenerbahçe teknik ekibine dahil olacağı ve Demirel için jübile maçı düzenleneceğini açıkladı. Organizasyon tarihinin ileri bir tarihte açıklanacağı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında 'Fenerbahçelilik' olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.

Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir.

Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.

Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz.

Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"

"Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2002'nin Ağustos ayında Kartalspor'dan transfer ettiği Demirel, sarı lacivertli formayla 515 maçta görev aldı. Volkan Demirel, bu maçlarda kalesinde 505 gol gören 193 maçta ise kalesini gole kapadı.