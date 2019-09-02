Son dakika: Mario Lemina resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp bu transfer için İngiliz ekibine 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 16 milyon Euro.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'A yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Lemina, "Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi." dedi.

Kendisine verdikleri destek için taraftara teşkkür eden oyuncu, "Bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.