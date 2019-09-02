Son dakika: Taylan Antalyalı resmen Galatasaray'da

Galatasaray, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Kaplan, şimdi aslanlarla birlikte!"