Murat Özbostan: "Şampiyon olamayan takım batar"

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini, Kolombiyalı oyuncuyla yapılan sözleşmesinin detaylarını ve Martin Linnes'in kadronun dışında bırakılmasını değerlendirdi. Özbostan ayrıca şampiyonluk yarışının kulüplerin ekonomisine yapacağı etkiye de iddialı sözlerle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:01Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:06
Falcao, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu alacağı ücretle. Sözleşmesinin detaylarını yanda okuyacaksınız (Okumak için tıklayın). Maddeler inanılmaz.