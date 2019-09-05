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: "Şampiyon olamayan takım batar"

SABAH Spor Müdürü , 'ın transferini, Kolombiyalı oyuncuyla yapılan sözleşmesinin detaylarını ve Martin Linnes'in kadronun dışında bırakılmasını değerlendirdi. Özbostan ayrıca şampiyonluk yarışının kulüplerin ekonomisine yapacağı etkiye de iddialı sözlerle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:06
Murat Özbostan: Şampiyon olamayan takım batar

Falcao, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu alacağı ücretle. Sözleşmesinin detaylarını yanda okuyacaksınız (Okumak için tıklayın). Maddeler inanılmaz.

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Murat Özbostan: "Şampiyon olamayan takım batar"
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