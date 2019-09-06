Cafu evlat acısı ile sarsıldı

DÜNYA futbolunun efsane ismi Cafu, dün evlat acısı ile sarsıldı… Cafu'nun 29 yaşındaki oğlu Danilo (29) dün Sao Paulo'da futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 2022 Katar Dünya Kupası elçisi olarak görev yapan Cafu'nun oğlu Danilo'nun Albert Einstein Hospital'a kaldırıldığı ancak hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybettiği açıklandı.

Maurizio Sarri böyle 'Emre'tti!

JUVENTUS, Emre Can krizi ile çalkalanıyor… Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan 25 yaşındaki oyuncu, Sarri'nin bu kararına tepki gösterdi ve "Çok kızgınım. Verilen sözler tutulmadı. PSG beni istemişti ama ben kaldım. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yokum" dedi. İtalyan teknik adam ise topu sportif direktör Paratici'ye atarak Emre'nin satılmamasını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Lionel Messi'nin keyfi bilir!

BARCELONA'NIN Arjantinli yıldızı Messi, sözleşmesine "İstediği her sezon sonunda ayrılabilir" maddesi koydurttu. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre La Liga'da 10 kez şampiyonluk yaşayan, 2017'de sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Messi tarafından mukaveleye ilginç bir madde eklendi. İsmi Premier Lig takımlarıyla da anılan 32 yaşındaki futbolcu Barcelona'yı bırakmamasına rağmen sözleşmesine "Her sezon sonunda ayrılabilir" maddesini ekletti. Bu maddeye göre Messi bir teklifi kabul ederse, Barça da kabul etmek zorunda kalacak.

Motokros heyecanı Afyon'da

DÜNYANIN en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı hafta sonu Afyonkarahisar'da yapılacak. Yarışta gözler geçen sene Afyonkarahisar'da zirvede yer alan Red Bull KTM Factory takımında olacak. Geçen yıl MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken MX2'te ise zafer yine Red Bull KTM'den Pauls Jonass'ın olmuştu.