Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu belli oldu! Emre Belözoğlu...

'nin Alanya kadrosu belli oldu! ...

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda belindeki ağrılar nedeniyle , Alanya maçı kamp kadrosuna alınmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 14:04
Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu belli oldu! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı son taktik idmanıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, idmana koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

RAMİ VE GUSTAVO KADRODA

Bugün özel uçakla Alanya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, İsla, Moses ve Emre Belözoğlu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor maçının 21 kişilik kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu belli oldu! Emre Belözoğlu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN