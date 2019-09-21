Kavgayı bırakın bu tabloya bakın!

KORKUTAN TABLO 1



Avrupa'da geçen sezon dökülen takımlarımız, bu sezona da hüsranla başladı. Son bir yılda 122 milyon Euro transfer parası harcadık ancak 41 maçta sadece 9 galibiyet alabildik

Takımlarımız Avrupa'daki başarısız grafiklerini bu sezon da bozmadı! Bu hafta dört maçtan sadece bir puan aldık ve son bir yılda Avrupa arenasındaki 41 karşılaşmanın sadece 9'unu kazanabildik. Takımlarımızdan Başakşehir son bir yılda hiç kazanamadı. Galatasaray 9'da 1, Beşiktaş 5'te 1, Trabzonspor 5'te 2, Fenerbahçe ise 8'de 3'lük galibiyet oranı yakaladı.

122 MİLYON EURO HARCADILAR

Avrupa'da başarısız performanslarıyla eleştirilen ekiplerimiz bu dönemlerde transfere harcadığı parayla da öne çıktı. Son iki sezonda Avrupa'daki takımlarımız 122 milyon Euro yani yaklaşık 770 milyon TL kasalarından çıkarmasına rağmen 41 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik, 23 yenilgi aldı. En fazla parayı 40 milyon Euro ile Fenerbahçe harcarken, Galatasaray 38 milyon Euro, Beşiktaş ise 26 milyon Euro'yu transfer için kasasından çıkardı.

C. BRUGGE 0 - 0 GALATASARAY

S. BRATİSLAVA 4 -2 BEŞİKTAŞ

GETAFE 1 - 0 TRABZONSPOR

ROMA 4 - 0 BAŞAKŞEHİR

KORKUTAN TABLO 2

Dört takımımız sadece 1 puan alınca ülke sıralamasında tehlike çanları çaldı. FIFA'da 182. Liechtenstein'ın yanı sıra Ermenistan, Lüksemburg, Letonya takımları bile bizden çok puan topladı

Avrupa'da bu hafta mücadele eden dört ekibimiz G.Saray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir çıktıkları maçlardan toplam bir puan çıkarabildi. Ekiplerimiz dökülürken kendi ligi bile olmayan Liechtenstein bizden iyi durumda. Vaduz, İsviçre 2. Ligi'nde Liechtenstein adına Avrupa'da tek başına mücadele ederek 2.5 puan topladı ve bu sezon Avrupa'daki 5 takımımızdan daha çok puan aldı.

35 ÜLKENİN GERİSİNDE KALDIK

Milyonlarca Euro'luk kadrolarıyla boy gösteren Türk ekipleri bu sezon şu ana kadar topladıkları ülke puanında 35 ülkenin gerisinde kaldı. En fazla puanı 5.250 puanla İskoçya toplarken, gerisinde kaldığımız ülkelerden bazıları şunlar oldu: Kuzey İrlanda, Ermenistan, Letonya, Liechtenstein, Bulgaristan.

DEVLER LİGİ'NDE ÖN ELEME YOLDA

Avrupa Ligi'nde üçte üç yapmamız halinde iki basamak yükselerek 11. sıradan 9. sıraya çıkma şansını elinin tersiyle iten Türkiye, 12. sıradaki Avusturya ile olan puan farkını da açamadı. Hollanda ve Ukrayna'yı geçemezsek 2021-2022 sezonu lig şampiyonumuz Devler Ligi'nde gruplara direkt katılmak yerine ön eleme oynamak zorunda kalacak.