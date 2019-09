Muğlaspor - Bursaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor, 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk ediyor. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetiyor. Saat 15.00'te başlayan Muğlaspor - Bursaspor karşılaşmasını A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı izleyebilirsiniz.

MUĞLASPOR: 0 - BURSASPOR: 1

Gol: Dk. 54 Yevhen Seleznyov (Bursaspor)

Takımların kadroları şöyle:

MUĞLASPOR: Nusret Can Körümdük, Çağlayan Menderes, Güray Fırat, Ahmet Keleş, Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez, Murat Can Bölükbaşı

Yedekler: Ali Dural, Mustafa Acar, Osman Kocaağa, Sami Can Özkan, Savaş Yorulmaz, Muhammed Emel, Ercan Karaca

BURSASPOR: Onurcan Piri, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Selçuk Şahin, Musa Araz, Igor Wanderson da Silva, Yevhen Seleznyov

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Sedat Dursun, Enes Kayar, Ozan Ismail Koç, Berk Akgönül, Ali Akman, Çağatay Yılmaz