Fatsa Belediyespor: 0 - Yılport Samsunspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında deplasmanda TFF 3'üncü Lig ekibi Fatsa Belediyespor ile karşılaşan TFF 2'nci Lig takımı Yılport Samsunspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını 4'üncü tura yazdırdı.

16'ncı dakikada Bünyamin'in pasında topla buluşan Atabey'in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutta kaleci Ömürcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34'üncü dakikada Onur Eriş'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Bünyamin'in kafa vuruşunda topu kaleci Ömürcan son anda kurtardı.

45'inci dakikada Samet Asatekin'in ceza sahası içerisinde gönderdiği topu, Atabey gelişine vurarak ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1'inci dakikada Onur Eriş'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

73'üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz'un yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak gol çizgisini geçti: 0-3.

77'nci dakikada Bahattin'in ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onur Eriş'in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

85'inci dakikada Onur'un pasıyla buluşan Ahmethan'ın ceza sahası içerisinde kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-4.

Yılport Samsunspor, bu skorla 4'üncü tura yükseldi.



STAT: Fatsa İlçe Stadı

HAKEMLER: Yiğit Peşin, Yavuz Bahadır Ordu, Mustafa Tosun

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan, Murat, Rıdvan (Dk. 52 Rıdvan), Onur Hafızoğlu, Muhammet Ali, Fatih (Dk. 82 Abdullah), Zeki (Dk. 63 İsmail Can), Alparslan, Oktay, Şefik, Recep

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın, Enes İslam, Ercan, Nuri, Samed Hakan Kılıç, Bünyamin, Onur Eriş, Oğuz, Ramazan, Samet Asatekin (Dk. 74 Ahmethan), Atabey (Dk. 78 Bahattin)

GOLLER: Dk. 45 ve Dk. 45+1 Atabey Çiçek, Dk. 73 Oğuz, Dk. 85 Ahmethan Köse (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Oğuz (Yılport Samsunspor), Mehmet Seçme, İsmail Can, Oktay (Fatsa Belediyespor)

İRFAN BUZ: "NET BİR SKOR ELDE ETTİK"



Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık. Mutluyuz ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Fatsa Belediyespor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Net bir galibiyet aldıklarını söyleyen Buz, "Ziraat Türkiye Kupası'nı da ciddiye aldığımız göstermek istiyoruz. Burada oyuncuların seviyesini de belirlemek istiyoruz. Onlar da hak ettiler formayı aldılar. Yani şu anda ligde belki görev almayan az süreli görev alan arkadaşlarımız kupa maçında oynadılar. Ama onların seviyesine de müsabaka seviyesine çekme açısından önemli maçlardır bunlar. İnanın çok farklı iyi konsantre olmamız gerekiyordu bugünkü maça. Onu da futbolcularımız yaptı ve sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık. Mutluyuz ve yolumuza bu arenada devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



Lig maçında rakiplerinin Afyonspor olduğunu belirten Buz, "Onlar da biliyorsunuz malum geçen sene ligden düştüler ve kadroyu bozmadan hala kemik kadroya sahipler. Onlar da çıkmak isteyeceklerdir. Ondan dolayı ciddi bir müsabaka için orada da hedefimiz 3 puan. O yüzden lig maçlarını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.