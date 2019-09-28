Başakşehir Rize’ye patladı

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Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında dün Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, hızlı başladığı maçta 19'da Aleksic ile 1-0'ı buldu. 33'te de Gulbrandsen'le farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci devreye de etkili başlayan turuncu-lacivertliler 75'te Aleksic'in golüyle 3-0 öne geçti. Bu golle rakibini iyice dağıtan İstanbul ekibi, 87'de Crivelli'nin vuruşuyla skoru 4-0 yaptı. Maçta son sözü 90'da İrfan Can Kahveci söyledi: 5-0. Ligin ilk iki haftasını mağlubiyetle kapatan Başakşehir, bu zaferle birlikte 4 haftada 8 puan topladı.