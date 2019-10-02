Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona İnter maçı canlı yayın kanalı

İspanyol temsilcisi Barcelona, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında İtalyan ekibi İnter ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Barcelona, Dortmund beraberliğinin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. İtalya temsilcisi İnter de ilk maçtaki beraberliğin akabinde Barcelona deplasmanından puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

BARCELONA İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

MAÇA DAİR NOTLAR

Barcelona, Inter ile karşılaştığı son dokuz maçın sadece birinde mağlup olurken (4G 4B), bu tek yenilgi Nisan 2010'da San Siro'da geldi (3-1).

Barcelona ile Camp Nou'da oynadığı altı resmi maçın beşini kaybeden Inter, tek galibiyetini Ocak 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda elde etmişti (1-2).

Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da oynadığı son 32 maçın 29'unu kazanan Barcelona (3B), iç sahadaki son yenilgisini Mayıs 2013'te Bayern Münih karşısında elde etmişti (0-3).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki deplasman maçını kaybeden Inter, bu yenilgilerden birini Camp Nou'da Barcelona'ya karşı almıştı. İtalyan ekibinin bu turnuvada art arda üç maçlık mağlubiyet serisi yok.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol atamayan Barcelona'nın, turnuva tarihinde art arda üç maçlık golsüz serisi yok. Katalanlar, Avrupa turnuvalarında en son Mart 1988'de UEFA Kupası'nda üç maçlık golsüz seri elde etmişti.