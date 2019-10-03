HAYDİ FIRTINA | Trabzonspor Basel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Ünal Karaman yönetiminde son maçında Beşiktaş'ı sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor, bu akşam İsviçre'nin köklü takımlarından Basel'i konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ve Trabzonspor'un dışında İspanyol ekibi Getafe, Rusya temsilcisi Krasnodar yer alıyor. Gruptaki ilk maçında temsilcimiz bordo mavi, deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte önemli maç hakkındaki tüm bilgiler...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu maç ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Trabzonspor ile Basel arasındaki kritik mücadele bu gece saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor'un grubundaki ikinci maç olan Basel maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marca Di Bello yönetecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

BASEL

Omlin, Widmer, Eray Cömert, Bergström, Rivoros, Taulant Xhaka, Ramires, Zuffi, Okafor, Sotcker, Pululu

Ünal Karaman'dan Trabzonspor Basel maçı öncesi flaş açıklamalar

MAÇ ÖNCESİ ÜNAL KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI

Sezon başında genç bir takımla kamp yaptıklarını belirten Karaman, "Bu sezon başlarken gençlerin sayısının 25 olduğu bir takımla kamp yaptık. Onlara hiçbir zaman kendinizi, formanızı kategorize etmeyin dedim. Trabzonspor formasıyla çıktığı her maç benim için değerlidir. Ligi ve Avrupa'yı farklı düşünemem. Hafta sonunda zor, yüksek tempolu bir maç oynadık. O maçtan sonra yüklendiğimiz bazı oyuncuların ufak tefek soruncuları oldu. Zaten belli sakatlıklarla uğraşıyoruz. Risk oluşturacak oyuncuları, azami şekilde kullanmamayı deneyeceğiz ya da daha az süre kullanacağız. Ben yarın lig maçı oynasam da aynı şeyler olacaktı. Formayı kategorize etmek istemiyoruz. Var olan oyuncularla en iyi temsili yapmaya hazırız. Yarın da öyle bir kadroyla sahada olacağız" ifadelerini kullandı. "BİZİ MEMNUN EDEN BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ" UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuralarının hemen ardından rakiplerini izlemeye başladıklarını belirten Karaman, "Rakibimiz hem savunmayı hem de hücumu iyi yapıyor. Birbirlerini tamamlayan, Avrupa kültürünü almış bir takım. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ancak bu mücadeleden kaçacağımız anlamına gelmiyor. Çıktığımız her maçta camiamızı iyi temsil etmek istiyoruz. Maksimum verimlilik, doğru pozisyonlara girmek ve doğru sonlandırmaya bizi memnun eden bir sonuç almak istiyoruz. Rakibimiz kontratağı iyi yapıyor. İyi oynayan, hareketli, canlı bir takım. Biz de öyle olacağız. Doğru sonlandırmayla sonucu alacağız" diye konuştu.