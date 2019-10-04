Isaac Promise kimdir? Süper Lig’in eski oyuncularından Isaac Promise neden öldü?

Süper Lig'de Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulüpte forma giyen ünlü futbolcu Isaac Promise'nin son dakika ölüm haberi gündemi derinden sarstı. Bu üzücü haberin ardından ünlü oyuncuyu sevenler arama motorlarında Isaac Promise kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Isaac Promise kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar…

ISAAC PROMISE NEDEN ÖLDÜ? ISAAC PROMISE KİMDİR?

Ünlü futbolcu Isaac Promise kimdir ve neden öldü sorusunu ve oyuncuya ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;