Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku: Dizi döndü, hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a, evinde Alanayaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında Junior Fernandes ile girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı.

Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73. dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Toköz bu sezon siyah beyazlı formayla, tamamı ilk 11'de olmak üzere 8 maçta görev aldı.