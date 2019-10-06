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'dan açıklaması

Alanyaspor maçının 71. dakikasında dizi dönen ve ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından ameliyat edileceği açıklanan 'le ilgili olarak takım kaptanı 'dan açıklama geldi. Tecrübeli oyuncu üzgün olduklarını belirtirken, "Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 21:14
Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi. Takımın tecrübeli isimlerinden Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz'ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Burak Yılmaz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DORUKHAN'A İNANIYORUZ, HEPİMİZ ONUNLAYIZ"

Sağlık açısından kendisinin bir şeyler söylemesinin doğru olmayacağını ifade eden Burak Yılmaz, "Onu doktorlar açıklar. Tabii ki çok üzgünüz. Konuştuk, morali çok bozuk, çok üzüntülü. Ama inşallah toparlayacak. Biz inanıyoruz. Hepimiz onunlayız. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir" şeklinde konuştu.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Dorukhan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından birçok yönetici ve futbolcu da Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Ali Naibi ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal gibi isimlerde Dorukhan Toköz'ü yalnız bırakmadı.

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Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz açıklaması
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