Son dakika! Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

Gençlerbirliği maçından sonra yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunduğu yorumları yapılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia geldi. Akşam gazetesinin iddiasına göre yaşanan durumdan memnun olmayan Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu. İşte habere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:44Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:48
Geride bıraktığımız sezon bazı maçlardan sonra yaptığı açıklamalar yüzünden TFF tarafından ağır cezalar alan Fatih Terim'in bu sezon da aynı senaryoları yaşaması tecrübeli teknik adamı çileden çıkardı.