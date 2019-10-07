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Son dakika! için flaş istifa iddiası!

Gençlerbirliği maçından sonra yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunduğu yorumları yapılan Teknik Direktörü 'le ilgili flaş bir iddia geldi. Akşam gazetesinin iddiasına göre yaşanan durumdan memnun olmayan Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu. İşte habere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:48
Son dakika! Fatih Terim için flaş istifa iddiası!

Geride bıraktığımız sezon bazı maçlardan sonra yaptığı açıklamalar yüzünden TFF tarafından ağır cezalar alan 'in bu sezon da aynı senaryoları yaşaması tecrübeli teknik adamı çileden çıkardı.

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Son dakika! Fatih Terim için flaş istifa iddiası!
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