İzlanda Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi elemeleri…

EURO 2020 elemeleri H grubu İzlanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında İzlanda Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İzlanda Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

İZLANDA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA EURO 2020 elemeleri İzlanda Fransa karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

EURO 2020 İzlanda Fransa maçı 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.