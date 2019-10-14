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: İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ın futbolcusu , "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 01:42
Burak Yılmaz: İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, sahaya çıkarken omuzlarında büyük bir sorumluluk hissettiklerini belirterek, "Ülkemiz sıkıntılı bir durumdayken biraz olsun mutlu olabileceğimiz bir futbol vardı. İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık, kazanabilirdik veya kaybedebilirdik ama bu bilinç ve ruh haliyle sahaya çıktık." dedi.

Yılmaz, bu takımın güzel oyuncuları bulunduğunu ifade ederek, "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, Türk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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Burak Yılmaz: İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık
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