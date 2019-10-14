Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Uğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene

: Ne mutlu Türk’üm diyene

, “'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Bize Fransa’da destek olan, Türkiye’den de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene” dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 01:46
Uğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı oyuncularından Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mücadelenin ardından Milli takım oyuncularının asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşan genç file bekçisi, "Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Takım arkadaşlarımı, ağabeylerimi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bize Fransa'da destek olan, Türkiye'den de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN