A Milli Takım, 2019'a damga vurdu: Dünya'nın en iyi 5. takımı

EURO 2020 hedefine emin adımlarla yürüyen, H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım, 2019 yılında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece İzlanda'ya yenildi. Dünya 3.'sü apoletli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde oynanan bu maçlarda yüzde 80'lik galibiyet yüzdesine ulaşan Ay-Yıldızlılar bu alanda dünyanın en iyi 5. takımı oldu. Belçika ve İtalya çıktıkları 8 maçı da kazanmayı başardı. Meksika 14 maçta 13 galibiyet, 1 yenilgiyle sahadan ayrılarak yüzde 92,8'lik galibiyet yüzdesi ile 3. sırayı aldı. Rusya ise 8 karşılaşmayı 7 galibiyet, 1 yenilgi sonrası yüzde 87,5'lik değere ulaşıp 4. oldu.



MİRCEA LUCESCU İLE 3 KEZ

Görevi Güneş'e devreden Lucescu ile 16 maça çıkan A Milli Takım bu karşılaşmaların sadece 3'ünü kazanabildi, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve 17 gol atıp, 23 gol yedi. Türk Milli Takımı, Güneş ile ise 10 maçta 20 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Ay-yıldızlıların maç başına gol ortalaması 1,06'dan 2.00'ye çıkarken, yediği gol ortalaması 1,43'ten 0,30'a geriledi.