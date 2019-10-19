Vedat Muriqi’e özel koruma!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, Avrupalı devleri peşine takan Vedat Muriqi için harekete geçti.Golcü futbolcuya şampiyonluk planlarında önemli yer tuttuğu anlatılırken, sezon sonunda çok daha iyi tekliflerle Avrupa'da büyük bir kulübe gidebileceği vurgulandı.25 yaşındaki oyuncuyu, Premier Lig ekibitakip altında tutuyor.Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Alanya maçının tekrar edilmemesi hakkında şu açıklamaları yaptı: "Federasyon bir karar verecekti. Daha biz başvuru yapmadan MHK Başkanı çıkıp 'Kural hatası yoktur' diye bağlayıcı bir açıklama yaptı. Sonrasında 'Ben karar merci değilim' dedi.Bundan çok rahatsız olduk ve dile getirdik. Dünya futbolunda olmayacak şeylerle karşılaşıyoruz. Bir taç için maç mı tekrarlanır diyorlar. Avrupa'da taç için antrenör görevlendiriliyor.Karardan memnun değiliz ama saygı duymak zorundayız."