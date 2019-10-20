İskender Günen Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve evinde çıktığı son 9 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer, puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise bu sezon ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı. SABAH Gazetesi Yazarı İskender Günen, Trabzonspor - Gaziantep FK maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte İskender Günen'in yazısı...