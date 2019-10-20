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- FK maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - FK maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 13:11
İskender Günen Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği FK'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve evinde çıktığı son 9 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer, puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise bu sezon ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı. SABAH Gazetesi Yazarı , Trabzonspor - Gaziantep FK maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte İskender Günen'in yazısı...

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İskender Günen Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi
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