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'nun çektiği acı yüzüne yansıdı! İşte o anlar

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen ’nin 39 yaşındaki kaptanı, “Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim” dedi. Bandajla oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kenara geldikten sonra tedavisi yapılırken çektiği acı yüzüne yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı! İşte o anlar

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki maestrosu Emre Belözoğlu, dün yine ders verdi. Kaburgasındaki sakatlığa rağmen takımını yalnız bırakmayıp bir de asist yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Sakat olmasına rağmen oynamayı tercih etmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan milli oyuncu, "Kaburgamda kırık var. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider" dedi.

Taraftara kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Kaptan, "Taraftarlar sağ olsun, bazen hak ettiğimden fazla teveccüh gösteriyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk, inşallah haftaya da kazanırız ve bu sene taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadesini kullandı.

SAKAT OYNADI ASİST YAPTI

MILLI maçta kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu, beklenenden çok daha erken tedavisini tamamlayıp Denizlispor karşısında sahaya çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın oynayıp oynamama kararını kendisine bıraktığı Fenerbahçe Kaptanı, fedakârlık yaparak sahaya çıktı. Vedat'ın golünde topu rakibinden çalışı ve yaptığı asistle alkış toplayan 39'luk yıldız, 64'te yerini Deniz'e bıraktı.


Bandajla oynayan Emre'nin çektiği acı yüzüne yansıdı. Fotoğraf: Mustafa Nacar


64 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, çıktıktan sonra da kenardan hocası ile birlikte arkadaşlarına taktik verdi. Fotoğraf: Mustafa Nacar


Son dakikalarda oynanan oyundan memnun kalmayan Kaptan, futbolculara sık sık uyarıda bulundu. Fotoğraf: Mustafa Nacar


Kaçan pozisyonda ise kulübedekilere dert yandı. Fotoğraf: Mustafa Nacar

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Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı! İşte o anlar
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