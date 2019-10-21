Yıllara meydan okuyor

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Jose Sosa ligde ilk 8 hafta performansıyla kendi ortalamalarını da geçti. İşte 34'lük Arjantinli'nin yükselişi:
MAÇ
başına skora katkısı arttı. 14 resmi maçta 3 gol atıp, 3 gol pası veren
Sosa 2017-18'de 27 maçta 2 asist yapmış, geçen sezon ise 30 maçta 5 gol atıp, 4 gol pası vermişti.
GEÇEN
sezon maç başı 1.31 şut
atan ve 1.48 şut pası veren
isim, bu değerleri 1.57 şut
ve 2.43 şut pasına
çıkardı.
SOSA
maç başına dripling değerini 1.66'
dan 2.57
'ye çıkarırken, başarı karnesini de %59
artırıp 1.17
'den 1.86
'ya yükseltti.
YILDIZ
oyuncu başarılı atak aksiyonu değerini %43'lük artışla maç başına 2.9'dan 4.14'e çıkardı. Bu değeri de %43 yükseldi.
RAKIP
sahada daha fazla top kazanan tecrübeli futbolcu maç başına 3.71
'lik değere ulaşırken, başarılı defansif aksiyon değerini de 9.43
'e yükseltti.
GOL
pozisyonuna sokan pas anlamına gelen kilit pas değerini maç başına 0.38
'den 0.71
'e çıkaran Sosa
, Comparisonator verilerine göre; bu performansını da %87 artırmayı başardı.