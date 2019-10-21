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Yıllara meydan okuyor

’un 34’lük maestrosu Sosa, ligde oynadığı 8 maçta son iki sezonun ortalamalarının üstüne çıkarken, golden asiste, şut pasından ikili mücadeleye kadar bütün değerlerde zirve yaptı

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Yıllara meydan okuyor
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Jose Sosa ligde ilk 8 hafta performansıyla kendi ortalamalarını da geçti. İşte 34'lük Arjantinli'nin yükselişi:
MAÇ başına skora katkısı arttı. 14 resmi maçta 3 gol atıp, 3 gol pası veren Sosa 2017-18'de 27 maçta 2 asist yapmış, geçen sezon ise 30 maçta 5 gol atıp, 4 gol pası vermişti.
GEÇEN sezon maç başı 1.31 şut atan ve 1.48 şut pası veren isim, bu değerleri 1.57 şut ve 2.43 şut pasına çıkardı.
SOSA maç başına dripling değerini 1.66'dan 2.57'ye çıkarırken, başarı karnesini de %59 artırıp 1.17'den 1.86'ya yükseltti.
YILDIZ oyuncu başarılı atak aksiyonu değerini %43'lük artışla maç başına 2.9'dan 4.14'e çıkardı. Bu değeri de %43 yükseldi.
RAKIP sahada daha fazla top kazanan tecrübeli futbolcu maç başına 3.71'lik değere ulaşırken, başarılı defansif aksiyon değerini de 9.43'e yükseltti.
GOL pozisyonuna sokan pas anlamına gelen kilit pas değerini maç başına 0.38'den 0.71'e çıkaran Sosa, Comparisonator verilerine göre; bu performansını da %87 artırmayı başardı.

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