Yıllara meydan okuyor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Jose Sosa ligde ilk 8 hafta performansıyla kendi ortalamalarını da geçti. İşte 34'lük Arjantinli'nin yükselişi:başına skora katkısı arttı.Sosa 2017-18'desezon maç başıatan veisim, bu değerleriveçıkardı.maç başına dripling değerinidan'ye çıkarırken, başarı karnesini deartırıp'den'ya yükseltti.oyuncu başarılı atak aksiyonu değerini %43'lük artışla maç başına 2.9'dan 4.14'e çıkardı. Bu değeri de %43 yükseldi.sahada daha fazla top kazanan tecrübeli futbolcu'lik değere ulaşırken,'e yükseltti.pozisyonuna sokan pas anlamına gelen kilit pas değerini maç başına'den'e çıkaran, Comparisonator verilerine göre; bu performansını da %87 artırmayı başardı.