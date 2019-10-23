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deplasmanda galip! Messi tarihe geçti... 2 - 1 Barcelona (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi F grubu 3. maçında , konuk olduğu Slavia Pragı 2-1'lik skorla yenerek evine 3 puanla döndü. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 00:47
Barcelona deplasmanda galip! Messi tarihe geçti... Slavia Prag 2 - 1 Barcelona (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Barcelona'nın gollerini 3. dakikada Lionel Messi, 57. dakikada kendi kalesine Peter Olayinka, ev sahibi takımın golünü 50. dakikada Jan Boril kaydetti. Barcelona, bu galibiyetle 7 puana çıktı ve liderliğe yerleşti.

Bu arada Messi, İspanyol Raul ve Portekizli Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma gol atan 3. oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 15 sezon en az bir gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

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Barcelona deplasmanda galip! Messi tarihe geçti... Slavia Prag 2 - 1 Barcelona (MAÇ SONUCU)
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