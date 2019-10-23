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, saat kaçta? Genk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu , Belçika'da Genk'e konuk oluyor. Pazar akşamı Manchester United deplasmanında Lallana sayesinde 1 puanı kurtaran Liverpool'un Genk ile oynayacağı bu maç futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Genk'in en önemli oyuncuları arasında Jhon Lucumi, , Theo Bongonda, Ndongala ve Samatta olarak dikkat çekiyor. Liverpool'da ise gözler Salah, Mane ve Firmino üçlüsünde; saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 16:05
Genk Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Genk Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika futbolunun gelişen ekiplerinden Genk, evinde Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'u konuk ediyor. Daha önceki grup maçlarında Genk, Salzburg'a mağlup olurken evinde Napoli ile 0-0 berabere kalmıştı. Liverpool ise, Napoli deplasmanında kaybetmiş evinde oynadığı Salzburg maçını 3-0 öne geçmesine rağmen üç gol yiyip 4-3 kazanmıştı.

GENK LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Genk ile Liverpool arasındaki bu mücadele yarın akşam yani 23 Ekim Çarşamba akşamı 22:00'da yayınlanacak. Bu karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı Sıp hakem Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GENK

Coucke, Maehle, Lucumi, Dewaest, De Norre, Berge, Heynen, Ianis Hagi, Bongonda, Samatta, Onuachu

LİVERPOOL

Adrian, Arnold, Lovren, Matip, Robertson, Keita, Henderson, Shaqiri, Lallana, Mane, Firmino

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Genk Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Genk Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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