Neymar’dan bomba Galatasaray itirafı! Bu sözler çok konuşulacak…

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'a PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar'dan bomba açıklamalar geldi. Süper Lig'de beklediği başlangıcı yapamayan Aslan'a Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele ettikleri PSG'nin yıldız oyuncusundan çok konuşulacak açıklamalar geldi. A grubu maçları kapsamında Galatasaray'ın PSG ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Neymar, yaptığı bir röportajda Galatasaray'a yönelik açıklamalarda bulundu. İşte yıldız oyuncunun açıklamaları ve son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…