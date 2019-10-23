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’dan bomba itirafı! Bu sözler çok konuşulacak…

Süper Lig’in yeni sezonuna beklendiği gibi başlamayan ’a, Fransa Paris Saint Germain takımı forması giyen yıldız oyuncu ’dan son dakika itirafı geldi. Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılı takımın PSG’ye karşı oynadığı maçta sakatlığı bulunması nedeniyle oynayamayan Neymar, Aslanla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı. İşte yıldız oyuncunun Galatasaray’a ilişkin çarpıcı sözler ve son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 20:39
Neymar’dan bomba Galatasaray itirafı! Bu sözler çok konuşulacak…

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz 'a PSG'nin yıldız oyuncusu 'dan bomba açıklamalar geldi. Süper Lig'de beklediği başlangıcı yapamayan Aslan'a Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele ettikleri PSG'nin yıldız oyuncusundan çok konuşulacak açıklamalar geldi. A grubu maçları kapsamında Galatasaray'ın PSG ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Neymar, yaptığı bir röportajda Galatasaray'a yönelik açıklamalarda bulundu. İşte yıldız oyuncunun açıklamaları ve son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Neymar’dan bomba Galatasaray itirafı! Bu sözler çok konuşulacak…
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