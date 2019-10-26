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'de Cumhurbaşkanı gururu

kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı 'ın sarı lacivertli takımın Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katılması bekleniyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın toplantıya teşrifleri beklenmektedir." denildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:57
Fenerbahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gururu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yüksek katılım oranı beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtildi. Kulüp üyeliğindeki 25'inci yılını dolduran Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu toplantısında rozet alacak.

ROZETİ ALİ KOÇ TAKDİM EDECEK

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir" denildi.

Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta dile getiren ve vakit buldukça sarı-lacivertli takımın maçlarını takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divan'a katılırsa rozetini başkan Ali Koç takdim edecek.

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Fenerbahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gururu
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