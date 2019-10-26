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Son dakika: , 'ye devredildi

Başkanı , 'nin sarı lacivertli kulübe devredildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 14:52
Son dakika: Kenan Evren Lisesi, Fenerbahçe'ye devredildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kenan Evren Lisesi'nin sarı lacivertli kulübe devredildiğini açıkladı.

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç şunları söyledi:

"Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz."

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Son dakika: Kenan Evren Lisesi, Fenerbahçe'ye devredildi
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