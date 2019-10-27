F.Bahçe’nin gönül dünyamızdaki yeri hiç değişmedi

LİSESİ'NDE

BUGÜN NELER OLDU

"Hizmet noktasında herkesin yanında olduk. F.Bahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri ise değişmedi. Yüksek Divan Kurulumuza da katkı sunacağız""Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleştirdik. Uluslararası alanda 1-2 madalyayı başarı sayamayız"Fenerbahçe dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün kongre üyesi olarakYüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda kürsüye çıkıp duygularını dile getirdi.tutmak gönül işidir. İnsan çıkarı için görüntüsünü, mesleğini, siyasi tercihlerini değiştirebilir. Ama asla takım değiştirmez.dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. Fenerbahçe aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir.sporu hedeflerine, Fenerbahçe gibi spor kulüplerimizin gayretleriyle ulaşacaktır.noktasında herkesin yanında olduk ama Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor.üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır.Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına biz de her türlü desteği vereceğiz.ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız var ise de uluslararası organizasyonlardan bir iki madalyayla dönmeyi başarı sayamayız.tarihinin en büyük spor altyapısı faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir.toplam spor tesisi sayısımız 1575'ti. Son 17 yılda sayıyı 3 bin 701'e çıkardık.ana kadar 16 büyük stadyumu tamamlayıp hizmete sunduk.olan lisanslı sporcu sayısı bugün 9 milyon 741 bine ulaştı. Faal sporcu sayısı da 206 binden 4 milyon 875 bine çıktı. Bu artarak devam edecek.basketboldaki başarısı da yadsınamaz.tanıtım ve propaganda işlevine sahiptir.BAŞKAN Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Fenerbahçe'nin dün akşam Konyaspor ile oynadığı maça davet etti ancak Erdoğan'ın cevabı, "Gelmeyi canı yürekten isterim ama Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına prensip olarak katılmıyorum. İnşallah gelecek sezon Fenerbahçe'nin uluslararası maçlarına katılmayı diliyorum. Bunu da bir hedef olarak koyalım ve sözünü alalım. Mesaj alındı değil mi?" oldu.F.BAHÇE Kulübü Erdoğan için bir video hazırlarken, içinde kendisiyle ilgili görüşler de yer aldı. İşte bazıları:Ben Fenerbahçe'ye geldiğimde Kaleperovic bana 'Sizin semtte bir futbolcu var' diye sordu. Hemen Tayyip Erdoğan dedim. O zaman alınmış olsa Alpaslan ile müthiş bir ikili olurlardı.Tüm programlarını iptal edip Lefter'in cenazesine katıldığında ne kadar büyük bir F.Bahçeli olduğunu anladım. Büyük ailenin bir parçası olarak orada olmayı istedi. En yoğun anlarda bile gözü kulağı Fenerbahçe maçlarındadır.Siyasete soyunmamış olsaydı, bugünlerde Fenerbahçe'ye hizmet için mutlaka yönetimde yer alırdı.Benim Fenerbahçeliliğim babadan özenerek olmuştur.Futbolculuk günlerini çok dinledik. Bugün spor yorumcusu mu yoksa teknik direktör mü olurdu diye düşünmüyor değilim.Ailedeki tek farklı takım tutan annemdir.Tüm kardeşler babam gibi Fenerbahçeli. Telefondan skor takibini mutlaka yapar. Maç varsa arabadaysa ekranda maç açıktır.Şimdi VAR sistemi çıktı ama babam pozisyon için ne derse çıkar.FENERBAHÇE kongre üyesi olarak 25 yılını dolduran ve Yüksek Divan Kurulu olan Recep Tayyip Erdoğan'a plaketini Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük takdim ederken, kulüp rozetini de Başkan Ali Koç taktı. Erdoğan'a ayrıca 25. yıl anısına 25 ile 1 numaralı adının yazılı olduğu ve tüm takımın imzaladığı formalar hediye edildi.DİVAN Kurulu öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üyelere bir müjde verebileceği dillendirilmişti."Göreve geldiğimizden beri çok üzerinde durduğumuz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bu konuyu bilfiil takip ederek desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."FENERBAHÇE Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son 6 ayla ilgili raporlar hakkında konuşan Karaçam, "Geçen sene mayıs sonunda 3.2 milyar civarında olan toplam borçlarımız 3.7'ye geliyor Türk Lirası bazında. Döviz cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro'dan 568 milyon Euro'ya indi" dedi.