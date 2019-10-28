CANLI | Başakşehir Trabzonspor - İşte ilk 11'ler

Süper Lig 9. Hafta karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılşamada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Bu zorlu mücadele beIN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Keyifli geçecek karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak "Başakşehir Trabzonspor maçı canlı takip" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki Süper Lig 9. hafta karşılaşması "Başakşehir Trabzonspor maçı nasıl canlı takip edilir?" İşte keyifli geçecek maça ilişkin tüm detaylar…

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 TRABZONSPOR

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Ligde oynadığı son 6 karşılşamada mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, geride bıraktığımız 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan elde edereken, Trabzonspor ise 15 puanı topladı.



Başakşehir'de, omzunda sakatlığı bulunan Danijel Aleksic karşılaşmada forma şansı bulamayacak.