Falcao bombası!

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında uzun çabalar sonrasında Monaco'dan alınan Radamel Falcao performansı ile beklenenin uzağında kaldı. Kolombiyalı golcü sakatlığı nedeniyle bir türlü düzenli forma giyemezken dün derbi sonrasında yapılan açıklama ile kriz daha da derinleşti. Kolombiyalı yıldızın kendi doktoruna iğne olduğu için 3 haftadır topa bile dokunmadığı iddiaları gündeme gelirken G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce duruma şu sözlerle açıklık getirdi:Falcao, ağrıları olduğunu söylüyor, onu zorla sahaya süremeyiz.