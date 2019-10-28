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Falcao bombası!

Golcü futbolcunun durumunu açıklayan kulüp doktoru ’den şok sözler! A SPOR'un haberine göre Kolombiyalı yıldızın tedavisinin tamamlandığını duyuran İnce, "Takım içinde Falcao ile benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar. Ağrıları olduğunu söylüyor ama tedavisi tamamlandı, risk yok" dedi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Falcao bombası!
Sezon başında uzun çabalar sonrasında Monaco'dan alınan Radamel Falcao performansı ile beklenenin uzağında kaldı. Kolombiyalı golcü sakatlığı nedeniyle bir türlü düzenli forma giyemezken dün derbi sonrasında yapılan açıklama ile kriz daha da derinleşti. Kolombiyalı yıldızın kendi doktoruna iğne olduğu için 3 haftadır topa bile dokunmadığı iddiaları gündeme gelirken G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce duruma şu sözlerle açıklık getirdi: "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynaması risk teşkil etmiyor ama oyuncunun da istemesi lazım. Falcao, ağrıları olduğunu söylüyor, onu zorla sahaya süremeyiz. Takım içerisinde Falcao'nun ağrılarına benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar. Radamel Falcao ağrılarının olmadığını söylediği andan itibaren oynayabilir."
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Falcao bombası!
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