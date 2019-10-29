24 saatte 2 Falcao!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da derbinin ardından kulüp doktoru Yener İnce'nin Falcao ile ilgili sözleri kafaları karıştırdı.ifadelerinin ardından sosyal medyada kısa sürede Falcao en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dün de resmi siteden yapılan açıklama ile golcü oyuncunun durumu paylaşılırken "PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlananAşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve tedavisi süren oyuncumuzun dönüş zamanı içinifadeleri ile oyuncunun dönüşünün zamanı yine ucu açık bırakıldı.1 Ekim'deki PSG maçından sonra forma giyemeyen Falcao için G.Saray sağlık raporu yayınlamak için 28 gün bekledi. Aşil tendinopatisi teşhisi konulan oyuncunun dönmesi minimum 1 ayı gerektiriyor. 28 günde G.Saray'ın doktoru, tedavisinin ne kadar süreceğine dair açıklama yapmadı. Bu süre içinde Falcao hayata küstü, sosyal medya paylaşımlarına ara verdi ve tek kelime konuşmadı. Önceki gün dediyen sonra bu sözünü yalanlayan İnce, dündedi ve kafaları karıştırdı. Sorun, 28 gün susup Falcao'yu taraftarına hedef gösteren, G.Saray'ın iletişimsizliğidir. 2 Ekim'de,deseniz herkes gerçeği öğrenir, spekülasyonların peşinden koşmazdı. Yönetimi, 28 gün geciken açıklamanın sebebini doktor İnce'ye sormalıdır.