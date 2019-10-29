24 saatte 2 Falcao!

Galatasaray'da derbinin ardından kulüp doktoru Yener İnce'nin Falcao ile ilgili sözleri kafaları karıştırdı. Kolombiyalı yıldızın tedavisinin bittiğini ve kendisinin oynamak istemediğini açıklayan İnce'nin
ifadelerinin ardından sosyal medyada kısa sürede Falcao en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dün de resmi siteden yapılan açıklama ile golcü oyuncunun durumu paylaşılırken "PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan Falcao'nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.
Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve tedavisi süren oyuncumuzun dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir"
ifadeleri ile oyuncunun dönüşünün zamanı yine ucu açık bırakıldı.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
28 gün geciken resmi açıklama
1 Ekim'deki PSG maçından sonra forma giyemeyen Falcao için G.Saray sağlık raporu yayınlamak için 28 gün bekledi. Aşil tendinopatisi teşhisi konulan oyuncunun dönmesi minimum 1 ayı gerektiriyor. 28 günde G.Saray'ın doktoru, tedavisinin ne kadar süreceğine dair açıklama yapmadı. Bu süre içinde Falcao hayata küstü, sosyal medya paylaşımlarına ara verdi ve tek kelime konuşmadı. Önceki gün de 'isterse oynar'
diyen sonra bu sözünü yalanlayan İnce, dün "tedavi devam etmektedir"
dedi ve kafaları karıştırdı. Sorun, 28 gün susup Falcao'yu taraftarına hedef gösteren, G.Saray'ın iletişimsizliğidir. 2 Ekim'de, "Falcao en az 1 ay sonra sahalara döner"
deseniz herkes gerçeği öğrenir, spekülasyonların peşinden koşmazdı. Yönetimi, 28 gün geciken açıklamanın sebebini doktor İnce'ye sormalıdır.