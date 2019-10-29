Fenerbahçe can verdi

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de başarı istatistiklerini yeniden yazıyor… Kosovalı forvet, Türkiye'de forma giymeye başladığı 2014-15 sezonu itibariyle en iyi lig başlangıcını yaptı. 9 maçta 810 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 5 golle takıma katkı verdi. Giresunspor'da ilk 9 haftayı boş geçen, sezonu 4 golle bitiren Vedat, ikinci sezonunda 17 gole ulaşırken, 9 haftada üç gol atmıştı. 2017-18 sezonunda gittiği Gençlerbirliği'nde 9 haftayı 2, devreyi 3 golle tamamlayan Muriqi ara transferde gittiği Rize'de 9 maçta 2 gol atmıştı. Geçen sezon 17 golle Rizespor'un başarısında en büyük payın sahibi olan Kosovalı yıldız, ilk 9 haftada sadece 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriqi'in amacı şampiyonluğun yanına krallığı da koymak.

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