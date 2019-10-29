Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe can verdi

can verdi

9 maçta bulduğu 5 golle, Türkiye kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Giresunspor'da ilk yılında 9 haftayı boş geçen, ikinci sezonunda 3 kez fileleri havalandıran Kosovalı, Gençlerbirliği ve Çaykur Rize'de bu sürede 2'şer gol attı. Pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriqi'in amacı şampiyonluğun yanına krallığı da koymak

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Fenerbahçe can verdi

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de başarı istatistiklerini yeniden yazıyor… Kosovalı forvet, Türkiye'de forma giymeye başladığı 2014-15 sezonu itibariyle en iyi lig başlangıcını yaptı. 9 maçta 810 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 5 golle takıma katkı verdi. Giresunspor'da ilk 9 haftayı boş geçen, sezonu 4 golle bitiren Vedat, ikinci sezonunda 17 gole ulaşırken, 9 haftada üç gol atmıştı. 2017-18 sezonunda gittiği Gençlerbirliği'nde 9 haftayı 2, devreyi 3 golle tamamlayan Muriqi ara transferde gittiği Rize'de 9 maçta 2 gol atmıştı. Geçen sezon 17 golle Rizespor'un başarısında en büyük payın sahibi olan Kosovalı yıldız, ilk 9 haftada sadece 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriqi'in amacı şampiyonluğun yanına krallığı da koymak.

Fenerbahçe'den Fatlind Azizi kararı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN