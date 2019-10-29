Niğde Anadolu - Antalyaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Niğde Anadolu, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u konuk ediyor. Niğde 5 Şubat Stadı'nda saat 13.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor. Kargın'ın yardımcılıklarını Ahmet Şimşek ve Hakan Betaş yapıyor. Niğde Anadolu - Antalyaspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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NOT: Karşılaşma saat 13.00'te başlayan 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor maçıyla birlikte dönüşümlü yayınlanmaktadır.