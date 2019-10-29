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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak. Peki - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:27
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında yarın, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.

Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.

Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

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Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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