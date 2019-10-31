Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Bayburt Özel İdare Spor, 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk ediyor. Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan maçın hakemi Batuhan Gültek... Gültek'in yardımcılıklarını Emin Yıldırım ve Çetin Öncel yapıyor. Saat 13.00'te başlayan Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Bayburtspor 1-0 Bursaspor

22' Sinan Özkan

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Bayburtspor 1-1 Bursaspor

45+4' Seleznov (pen)

NOT: Maç, Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.

BAYBURTLU TARAFTARLARDAN ANLAMLI KOREOGRAFİ

