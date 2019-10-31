Fatih Terim'in eli kolu bağlı!

BUGÜN NELER OLDU

Derbi mağlubiyeti sonrası sorunların farkında olduğunu ve çözüm için gereken hamlelerin yapılacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, her fırsatta Ocak ayını işaret ediyor ama FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı...Ara transfer döneminde denk bütçe şartı koşulan Galatasaray, satmadan oyuncu alamaz.Lisansı askıya alınan Linnes'le birlikte 15 yabancıya sahip olan Galatasaray'ın öncelikle kontenjanını açması gerekiyor.Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'danSarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro bonservis ödenen Faslı 10 numaradan en az zararla kurtulmaya çalışacak.Galatasaray'ın ara transfere bütçe oluşturmak için İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'yı satmaktan başka çaresi gözükmüyor.Luyindama 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılırsa stoper ve sol bek takviyesi yapılacak,