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, Samet Ayababa'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 20:50
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Kayserispor, Samet Aybaba'nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bülent Uygun'u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"

Bülent Uygun, Kayserispor'un bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

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Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
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