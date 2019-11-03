Fenerbahçe Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olduğu mücaledeyi Umut Bulut'un golüyle 1-0 mağlup oldu.



İLK 11'LER

Kayserispor: Lung , Miguel Lopes , Poulain , Abdennour , Yasir , Dja Djedje , Şamil Çinaz , Mensah , Bilal , Umut Bulut , Adebayor

Fenerbahçe: Altay , Isla , Zanka , Serdar Aziz , Hasan Ali Kaldırım , Emre Belözoğlu , Luiz Gustavo , Victor Moses , Garry Rodrigues , Ozan Tufan , Vedat Muriqi

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

MAÇ BAŞLADI

9. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Victor Moses'ın altı pas üzerine çevirdiği top Vedat Muriqi'nin ayaklarının ucundan geçerek sola açıldı.

20. dakikada Fenerbahçe'nin kaleyi karşıdan gören uzak mesafede kazandığı frikiği Ozan Tufan kullandı ve top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

25. dakikada Fenerbahçe'de sol kanattan yapılan ortaya Ozan Tufan, penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla bir vuruş yaptı. Top savunmaya çarparak kornere gitti.

1 dakikada 3 net pozisyon!

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde top ceza sahası dışına açılırken Victor Moses'ın gelişine yaptığı çok sert vuruş çataldan döndü.

26. dakikada Moses'ın direkten dönen topu sonrası bu kez Kayserispor, soldan Bilal ile etkili geldi. İçeri çevirdiği topta Adebayor topu kontrol etmek isterken kaybetti.

26. dakikada Kayserispor atağının dönüşünde Fenerbahçe, sol kanattan Garry Rodrigues ile etkili geldi ama vuruşunu Lung kurtardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kayserispor'da 27. dakikada sakatlanan Poulain oyundan çıkarken Levent Gülen oyuna dahil oldu.

30. dakikada Kayserispor, sağ kanattan Miguel Lopes ile etkili geldi. Ceza sahası içinde yerde kalan oyuncunun penaltı beklentilerine rağmen maçın hakemi Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

2 saniyede 4 fırsat!

38. dakikada Fenerbahçe, Kayserispor ceza sahasında büyük bir karambol yaratırken golü bulamadı. Sağ kanattan yapılan ortada ilk olarak Vedat Muriqi'in kafa vuruşunu Kayserispor savunması çıkarırken altı pasta kalan topa bu kez Luiz Gustavo vurdu. Onun çevirdiği topa bu kez Serdar Aziz, vuruşunu yaptı ama savunmadan döndü. Bu kez son şansı Garry Rodrigues yakaladı ama altı pas üzerinden yaptığı vuruş auta gitti. Fenerbahçe 2 saniyelik bir sürede 4 net gol şansı yakalamış oldu.

45+1. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında soldan hareketlenen Garry Rodrigues, ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafeden yaptığı vuruş auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

48. dakikada Fenerbahçe, sol kanattan yapılan ortada Vedat Muriqi ile golü buldu. Emre'nin pasında hareketlenerek ortayı yapan Hasan Ali Kaldırım'ın ofsayt olduğu belirlendi.

GOL | Kayserispor, 58. dakikada savunma arkasına atılan topta Umut Bulut'un kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu ve öne geçti: 1-0.

SARI KART | 61. dakikada Fenerbahçe'de Garry Rodrigues hakeme itirazları sonucunda sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu oyundan çıkarken Pedro Henrique oyuna dahil oldu.

YUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Fenerbahçe'de de Moses'ın yerine Deniz Türüç, oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.

71. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde, ceza sahası önüne açılan topta Luiz Gustavo'nun sağ ayakla yaptığı vuruş, direkten döndü.

72. dakikada sağ kanattan yapılan ortada top arkaya sekti ve altı pas içinde Zanka'nın yakın mesafeden kafa vuruşu, kaleci Lung'ta kaldı.