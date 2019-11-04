Son dakika: Türk futbolunun acı kaybı! Yılmaz Gökdel vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Gökdel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübünün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray'da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli Takım, 4 kez de Ümit Milli Takım'da forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yapan Gökdel, 1984-1985'te A Milli Takımı çalıştırdı. Ümit Milli Takım'da da teknik direktörlük yapan Gökdel, TFF bünyesinde de görevler aldı.

Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Galatasaray Kulübü de Yılmaz Gökdel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

YILMAZ GÖKDEL KİMDİR?

Sarıyer ve Beykoz formaları giydikten sonra 1964 yılında Galatasaray'a transfer olup 6,5 sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını giyip futbolu bırakan, ardından da Galatasaray'da Brian Birch'in yardımcılığını yaparak teknik adamlığa adım atan Yılmaz Gökdel, sırasıyla Manisaspor, Ispartaspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi. Ümit Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde 2 maçlığına A Milli Takım Teknik Direktörü olarak da görev alan Yılmaz Gökdel, daha sonra tekrar kulüp çalıştırıcılığına devam etti.

Milli Takım'ın ardından Kocaelispor, Diyarbakırspor, Antalyaspor, Bursaspor, Samsunspor, Kartalspor, Gaziantepspor, Yalovaspor ve Beylerbeyi'ni çalıştıran Yılmaz Gökdel, 1996 yılında teknik direktörlük kariyerini de tamamladı.