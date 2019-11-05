Eksik Liverpool bir üst tura göz kırptı! Liverpool 2 - 1 Genk (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında İngiliz ekibi Liverpool, sahasında Genk'i 2-1 mağlup ederek ilk maçında Napoli'ye yenildiği grupta üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Kırmızılara galibiyeti getiren goller Georginio Wijnaldum ve Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi. Konuk ekibin tek golünü Mbwayan Samatta attı.

Genk bu sonuçla gruptaki 4 maç sonunda 1 puanda kaldı ve bir üst tura çıkma umutlarını kaybetti.

Liverpool'da skoru tayin eden isim olan Oxlade-Chamberlain, takımıyla çıktığı son 4 maçta 4. golünü atmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu kulübühyle bundan önce çıktığı 45 maçta da 4 gol attı.

İngiltere Premier Lig'de 10 Kasım Pazar günü Manchester City'yi konuk edecek Liverpool'da Roberto Firmino ve Sadio Mane forma giymedi.