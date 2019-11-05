Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada sevkin gerekçesi "sportmenliğe aykırı açıklamaları" olarak belirtildi.

İşte TFF tarafından yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TFF'nin Süper Lig kulüpleriyle ilgili olarak açıkladığı diğer sevkler şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu VEYSEL SARI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR ZORÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RAMAZAN KÖSE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 04.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 02.11.2019 tarihinde medyada ve 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.